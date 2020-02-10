Ali Koç basının karşısına çıkıyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün saat 16:00'da FBTV'de gündemle ilgili açıklamalarda bulunacak.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Başkan Ali Koç'un bugün saat 16.00'da FB TV'de gündemi değerlendireceği açıklandı. Ali Koç'un hakem hataları için kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.
Ali Koç'un özellikle Alanyaspor'la oynanan maçta yaşanan penaltı pozisyonu, TFF'nin harcama limitiyle ilgili konulara değinecek.
Ali Koç'un ayrıca Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e de cevap vermesi bekleniyor.
Başkanımız Ali Koç’un, bugün saat 14.00’te @fbtv’de açıklamalarda bulunacağı programın saati 16.00’ya alınmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 10, 2020
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/oeOEoNnf2t