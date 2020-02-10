HABER /  FENERBAHÇE

Ali Koç basının karşısına çıkıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün saat 16:00'da FBTV'de gündemle ilgili açıklamalarda bulunacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Başkan Ali Koç'un bugün saat 16.00'da FB TV'de gündemi değerlendireceği açıklandı. Ali Koç'un hakem hataları için kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.

Ali Koç'un özellikle Alanyaspor'la oynanan maçta yaşanan penaltı pozisyonu, TFF'nin harcama limitiyle ilgili konulara değinecek.

Ali Koç'un ayrıca Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e de cevap vermesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Salih Müslim'den Türkiye'ye bir iftira daha!
Mircea Lucescu Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Mersin'de panik Çin'den gelen öğrenci hastalandı özel odaya alındı
Yıldız Teknik Üniversitesi Prof'u Bedri Gencer'e derste öğrencilerinden büyük şok!
Abdülkadir Selvi: İlker Başbuğ FETÖ ile değil AK Parti ile mücadele etti
Şişli'de korkunç olay 6 yaşındaki kız öldü annesi hastanede
ÖNCEKİ HABERLER
Büyükçekmece'de araç içerisinde infaz kurşun yağmuruna tuttu
Kupada çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandı
Eski Adalet Bakanı Ergin’den İlker Başbuğ’a yanıt: Yasama çalışmaları kriminalize edilemez
Antalya'da yeni evli çifti trafik kazası ayırdı
PKK'nın Irak ve Suriye'de kullandığı lav silahı Türkiye'de de ele geçirildi
65 yaş aylığı şubat ödemesi ne zaman kaç para ödenecek?
Yorumlar 1 yorum