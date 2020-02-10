Marmaray zammını kim yaptı TCDD mi İBB mi yaptı Bakanlıktan açıklama

İSTANBUL'da toplu ulaşıma gelen yüzde 35'lik zammın ardından Marmaray'a gelen yüzde 35 zam yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Zammı TCDD'nin yaptığı iddiaları sonrası Ulaştırma Bakanlığı açıklama yaparak, zammın İstanbul Büyükşehir Belediyesi idaresindeki UKOME'nin kararı olduğunu duyurdu,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım fiyatlarına maliyetlerdeki artışı gerekçe göstererek yüzde 35 zam yaptı. Tartışma konusu olan bu zammın ardından Marmaray bilet fiyatlarına zamlandı. Marmaray biniş ücreti 5,70 liradan 7,75 liraya yükseldi. Söz konusu zamların ardından TCDD sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline geldi.

Ulaştırma Bakanlığı: Marmaray'a zam İBB tarafından uygulanmaktadır

Tartışmalar üzerine ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, Marmara'ya yüzde 35'lik zammın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

-"İstanbul'da şehiriçi toplu ulaşım ücret tarifeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığında toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararları doğrultusunda yürütülmektedir. İBB Başkanlığındaki UKOME tarafından bugün itibariyle geçerli olmak üzere İstanbul'da tüm şehiriçi toplu ulaşım hizmetlerine yüzde 35 oranında zam kararı alınmıştır. Söz konusu karar çerçevesinde ortak kart kullanılan İETT otobüsleri, metro hatları, tramvaylar ve Marmaray'da yüzde 35 oranındaki zam, İBB tarafından uygulanmıştır. Görüldüğü üzere Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır"

Tevfik Göksu: Bu konuda yetki UKOME’nindir

Esenler Belediye Başkanı İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

#Marmaray Zammı da İBB’nin ulaşıma yaptığı zam gibi yine 5216 sayılı kanuna göre UKOME kararı ile çıkıyor. Bu konuda yetki UKOME’nindir. TCDD veya Ulaştırma Bakanlığı müdahale edemez. Karar yine İBB Başkanı tarafından onaylanıyor. pic.twitter.com/1uq5FaKI4Y — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) February 10, 2020