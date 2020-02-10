İlker Başbuğ'un flash bellek iddialarına verdiği yanıt şaşırttı

İlker Başbuğ, TSK içindeki FETÖ yapılanmasını anlatan flash bellekle ilgili işlem yapmadığı iddiasıyla ilgili Ahmet Hakan aracılığıyla yanıt verdi. Başbuğ, skandalın ortaya çıktığı 2017'de yaptığı açıklamayı gönderdi.

İlker Başbuğ'un 2007 yılında Tuncay Özkan'ın kendisine verdiği FETÖ yapılanmasını deşifre eden flash bellekle ilgili işlem yapmayan ve skandalın 2017 ortaya çıkmasına kadar kimseye bahsetmediği ortaya çıkmıştı.

Sözkonusu bellekte; TSK içindeki 15 bini aşkın subay ve astsubayın yaşam biçimi ve alışkanlıkları ile 86 general ile ilgili özel bilgiler, bunların FETÖ örgütü ile bağlantıları ve himmet ilişkilerinin yanısıra, FETÖ'ye karşı olan subaylarla ilgili (Alevi, Kürt, Solcu) gibi mezhepsel tanımlamalar ve özel yaşamlarına ilişkin karalama bilgileri bulunuyordu.

Sabah yazarı Şebnem Bursalı'nın gündeme getirdiği iddiaları dün köşesinde değerlendiren Ahmet Hakan, Başbuğ'a iddialara cevap vermesi çağrısında bulundu.

Tuncay Özkan'ın 2007 yılında kendisine verdiği TSK içindeki flash bellekle ilgili gereğini yapmamakla eleştirilen eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ yazılı açıklama yaptı.

İlker Başbuğ'dan açıklama var

Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer, CHP grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun konuyu ilk olarak gündeme getirmesinden sonra 25 Temmuz 2017 tarihinde Başbuğ'un açıklamasını Ahmet Hakan'a gönderdi.

“Bazı basın yayın organlarında İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir flash belleğin teslim edildiğine dair haberler yer aldığı ve söz konusu haberlerde müvekkilimiz Sayın İlker Başbuğ’un da adının geçtiği görülmüştür.

Kamuoyu ve soruşturma makamlarını doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür:

1- Tuncay Özkan, 2007 yılında bir flash belleği dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ’a teslim etmiştir.

2- Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda yapılan ön incelemede flash bellekteki bilgilerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline ait olduğu görülmüştür.

3- Konu hakkında Genelkurmay Başkanlığı’na bilgi sunularak vakit geçirmeksizin flash belleğin incelenmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na gönderilmesi sağlanmıştır.”

2017'de flash belleği kamuoyuna açıklayan Tuncay Özkan o dönem bakın neler söylemişti?

Ordudaki gülen örgütlenmesi

Tuncay Özkan, 2007 yılında kendisine verilen ve savcılığa teslim ettiği flash bellekle ilgili İzmir’deki cumhuriyet mitingiyle ilgili toplantıdan dönerken tanımadığı bir kişinin yaklaştığını anlattı. Özkan şahsın “Elimizde çok müthiş bir flash bellek var. Bu bellekte de kodlar var. Açık olanlar gösteriyor ki bu ordu içindeki Fethullah Gülen örgütlenmesi” dediğini aktardı.

FETÖ’nün İzmir imamı düşürmüş

Flash belleği almak için Sürmeli Otel’in önünde buluştuklarını söyleyen Özkan, “Bana verdi ve gitti. Kim olduğunu bilmiyorum. Bu flash belleği İzmir imamı spor yaparken düşürüyor. Şahıs alıyor ve kime götürelim diye konuşuyorlar.” ifadesini kullandı.

Önce Ege Ordu Komutanlığına götürdüm

Flash belleğin kendisinden önce Ege Ordu Komutanlığı’na götürüldüğünü öğrendiklerini anlatan Özkan, kendisinin ise belleği dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ’a teslim ettiğini söyledi.

Özkan, flash bellekteki dosyalarda TSK mensuplarının Alevi, Kürt, solcu olarak fişlendiğini aktardı.

Bana bir şey olursa Barış Terkoğlu açıklayacaktı

Özkan, “Ben hücrede ölseydim bu belgeleri Barış Terkoğlu açıklayacaktı. Ona kime teslim edeceğini, ne yapacağını vasiyet etmiştim. Bir gazeteci grubu toplanıp belgeleri isterlerse Türkiye’nin aydınlanması için bu belgeleri teslim ederim” dedi.