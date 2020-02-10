Beşiktaş'tan imalı paylaşım: Oscar'ı VAR kazandı

92. oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Konuyla ilgili bir çok kurum ve kişi de paylaşımlarda bulundu. Beşiktaş ise İngilizce hesabınban dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

92. Oscar Ödüllerinde bir ilk yaşanırken; Güney Kore yapımı Parasite (Parazit) en iyi film, yönetmen, En iyi Uluslararası Film ve En iyi Orijinal Senaryo Ödülleri'ni kazandı. Oscar törenleri bu kadar gündemdeyken, çeşitli kurumlar ve kişiler de kendilerine göre ironik olarak ödüller verdi.

"Oscar'ı VAR kazandı"

Beşiktaş da bir paylaşım yaptı ve VAR'ı eleştirdi. Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından "En iyi aktör, En iyi kurgu, En iyi Görsel Efekt ve En iyi senaryo" kategorileri sıralandı ve "Oscar'ı VAR kazandı" ifadeleri kullanıldı.