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Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ertelenebilir

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe'nin konuğu olacak GMG Kırklarelispor, hava muhalefeti sebebiyle İstanbul'a gelememe tehlikesiyle karşı karşıya.

Hekimoğlu Trabzon FK ile oynayacağı maç için Trabzon'a giden Kırklarelispor, maçın kar yağışı nedeniyle tatil edilmesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yle oynayacağı maç için İstanbul'a geçmeyi planlıyordu. Ancak yaşanan hava muhalefeti nedeniyle henüz bu gerçekleşemedi.

Bugün saat 16:00'e kadar olan bütün seferler iptal edildi. Eğer 16:00'deki sefere kadar hava durumu normal şartlara gelmezse, Kırklarelispor Trabzon'dan İstanbul'a geçemeyecek ve maç tatil edilecek. Trabzon’da şu an kar yağışı durmuş durumda, ancak uçaklar piste iniş yapamıyor.

''Eğer o uçak da kalkmazsa, İstanbul'a gelemeyeceğiz''
Konuyla ilgili konuşan Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, "Trabzon'da yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldık. Uçaklar sürekli ertelendi. 16:10'daki uçağımız 18:00'e ertelendi. Eğer o uçak da kalkmazsa, İstanbul'a gelemeyeceğiz. TFF'ye durumu bildirdik. Uçak kalkmazsa, Fenerbahçe maçı ertelenebilir." dedi.



''Henüz netleşen bir durum yok''
''Daha önce dönebilirdik ama futbolcularımız yorgunluk olacak diye otobüsle dönmeyi kabul etmediler.'' diyen Volkan Can, ''Trabzon'da ilk kez böyle kar yağdı. Şu an yağış durdu, saat 18:00'deki uçak kalkacak gibi görünüyor ama henüz netleşen bir durum yok." ifadelerini kullandı.

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