Komandolar İdlib'e doğru yola çıktı gözlem noktalarına takviye yapılacak
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı. Komandolar Suriye'ye doğru yola çıktı.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen 5 otobüs komandonun yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.
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Askeri araçların geçişi sırasında çocuklar, bayrak açıp sevgi gösterisinde bulundu. Askerlerin de çocuklara selam verdiği gözlendi.
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