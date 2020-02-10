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Kerem Tunçeri'nin babası Haluk Tunçeri son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı

A Erkek Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri'nin babası, eski basketbolcu Haluk Tunçeri son yolculuğuna uğurlandı.

Ay-yıldızlı formanın yanı sıra Galatasaray, İstanbul PTT, Ankaragücü, Muhafızgücü ve Altınordu takımlarında da görev alan A Erkek Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri'nin babası, eski basketbolcu Haluk Tunçeri, Florya Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Birçok isim katıldı
Merhumun cenazesine Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile basketbol ve spor dünyasından birçok isim katıldı.
Tunçeri’nin cenazesi Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Türkoğlu: “Haluk baba herkes tarafından sevilen biriydi”
Haluk Tunçeri’nin vefatından dolayı büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Hidayet Türkoğlu, “İnsan kim olursa olsun aramızdan ayrılınca üzülüyor. Kerem benim çocukluk arkadaşım, kardeşim. Annesi ve babası da kendi çocuklarından ayırmayarak bize annelik, babalık yapan insanlardı. Şimdi onların aramızdan ayrılıyor olması, onu sevenler ve aileden biri olarak görenler için üzüntü veriyor diyebiliriz. Haluk baba herkes tarafından sevilen, sayılan bir insandı. İnşallah mekanı cennet olur” diye konuştu.

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