İdlib'den acı haber! Rejim güçleri saldırdı: 5 asker şehit, 5 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, son dakika acı haberi duyurdu. Rejim güçlerinin topçu ateşiyle 5 asker şehit olurken 5 asker de yaralandı. Türkiye misliyle karşılık vererek şehitlerin kanını yerde bırakmadı.

3 Şubat'ta Türk askeri konvoyuna saldırıp 7 asker ile 1 sivil personel şehit eden Esed güçleri bugün de İdlib'teki TSK Gözlem Noktası'na takviye olarak gönderilen mehmetçiklere saldırdı. Rejim güçlerinin saldırısında 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Türkiye anında karşılık vererek şehitlerin kanını yerde bırakmadı.

Gerekli karşılık verilerek şehitlerin kanı yerde bırakılmadı

Acı haberi duyuran Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib’de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır." denildi.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi

Hain saldırının hemen ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak saldırıyla ilgili bilgilendirdi.

Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı

Milli Savunma Bakanlığı, "Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır" bilgisini paylaştı.

Fahrettin Altun: Emri veren savaş suçlusu Esed'dir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye'yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır."