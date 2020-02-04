İdlib şehitleri Türkiye'yi ağlattı! Şehit cenazesinde CHP çelengi parçalandı
SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan askerler ve siviller, memleketlerinde törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.
TÜRKİYE bugün İdlib'de verdiği şehitlerine veda ediyor. Şehitlerin memleketlerinde cenaze törenleri düzenleniyor, aileleri ile en acı vedalaşma yaşanıyor. İşte şehitlerin cenazelerinden yansıyan yürek yakan anlar:
İdlib şehidi Onur Şükrü Özler - Gaziantep : 2 yıllık Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler (22) bekardı. Babasından boşanan annesi Canan Abo'nun evinde kalıyordu.
Hep şehit olmak istiyordun, dileğin gerçek oldu: Törende Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döken şehidin babası Uğur Özler'i teselli etmeye çalıştı. Şehidin tabutuna kapanan çok sayıda yakını da gözyaşı dökerek ağıt yaktı. Bir yakını tabutuna kapandığı şehidin ardından; "Sen böyle mi gelecektin? Kalk çok daha küçüksün. Kalk sana yakışmıyor burası" diye ağladı. Bir başka kadın yakını da, "Vatan sağ olsun. Sen hakkını helal et bize, hep şehit olmak istiyordun, dileğin gerçek oldu" dedi. Şehidin kardeşi Orhan Özler de yakınlarının sözleri üzerine, “Dileği gerçek oldu. Hakkını helal et" diyerek seslendi.
Gururum, oğlum benim
Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından bekar olan Özler'in cenazesi, askerler tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Bu sırada baba Uğur Özler ile anne Canan Abo Özler, şehidin tabutuna kapandı. Canan Abo, "Gururum, oğlum benim" diye gözyaşı döktü. Şehit Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler’in cenazesi, götürüldüğü Asri Mezarlık'taki şehitliğe defnedildi.