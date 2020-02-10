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İdlib saldırısına Türkiye'den çok sert tepki düşman hedefleri yok edildi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Esed güçlerinin TSK Gözlem Noktası'na saldırıp 5 askerimizi şehit 5 askerimizi de yaralanmasına sert tepki gösterdi

İDLİB'te Esed rejim güçlerinin topçu ateşiyle Türk gözlem noktasını hedef alıp 5 askerimizi şehit edip, 5 askerimizi de yaralamasına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki geldi. Altun, "Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye'yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır." dedi. İşte Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar:

"Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde İdlib’de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

"Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye'yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır."

"Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya; dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir."

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