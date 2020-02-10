Davutoğlu fena uçtu 'Ben başbakan olarak kalsam 15 Temmuz olmazdı'

AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin nedeninin kendisinin başbakanlıktan alınması olduğunu idda etti.

"Ben başbakan olarak kalsaydım 15 Temmuz olmazdı" iddiasında bulunan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Ben başbakan olarak kalsaydım, ağustos ayındaki YAŞ toplantısında 15 Temmuz'u planlayanların tümü tasfiye edilecekti" dedi. Davutoğlu, 'Pelikancılar' diye eleştirdiği grubu da "Kripto FETÖ'cüler" olarak suçladı. Davutoğlu AK Parti içindeki bazı grupları eleştirirken hedefinin kim olduğu ise anlaşılamadı.

AK Parti’nin içinde 4 tehlikeli yapının oluştuğunu ve bunların hedeflerinin Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak olduğunu savunan Davutoğlu, Başbakan olduğu dönemde AK Parti’nin içine yuvalanmış kripto FETÖ’cülerin kriz beklentisine girdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Herkes Davutoğlu ile birlikte bir kriz çıkar, parti bölünür ve bu istikrarsızlık şartları içinde 15 Temmuz'a gidilir diye bir hesapları vardı. Çünkü biliyorlardı ki, ben başbakan olarak kalsaydım Cumhurbaşkanımızla birlikte ağustos ayındaki YAŞ toplantısında 15 Temmuz'u planlayan kişilerin tümünü tasfiye edecektik.”

'Pelikancıların içinde kripto ETÖ'cüler var'

AK Parti’nin içinde varlığını sürdüren değişik yapılar olduğunu savunan Davutoğlu, “Bu yapıdan birisi kripto FETÖ’cü unsurlar. Bunların bazıları Pelikancıların içinde de mevcuttur. Onların geçmiş yazdıklarına bakın. Sonra bana karşı söylemlerine bakın. Aynı kişilerin bir müddet sonra cumhurbaşkanına karşı da mücadele edeceklerini söyleyebilirim sizlere." dedi.

Doğu Perinçek eleştirisi...

Doğu Perinçek'in AK Parti'ye verdiği desteği de eleştiren eski Başbakan Davutoğlu, "Partinin içinde başka tehlikeli unsurlar da var. Apo'ya çiçek verip, 28 Şubat'ın en sert destekçisi olanlar şimdi AK Parti'nin politikalarını biz belirliyoruz diyorlar. Bunlar tüm dünyada dış politika yürütebilen Türkiye yerine, sınırlarına çekilen bir Türkiye istiyorlar. Bunlar bazen İsrail yanlısı çıkar bazen Avrasyacı diye çıkar" diye konuştu.

Davutoğlu'nun hedefindeki diğer isimler...

AK Parti içindeki bir diğer yapının statükonun sürmesini isteyen unsurlar olduğunu belirten Davutoğlu şöyle konuştu: "Bunlar, rant ve ihaleler üzerinden ciddi sermaye biriktirmiş unsurlardır. İmar yasasından da rahatsız oldular. Bu konu benim ayrılmama neden olan konulardan biridir. O dönem betona ayrılan sermayeyi sanayiye yönlendirmek istedik. Amacımız buradaki yolsuzluk çarkını kırmak ve sanayiye yatırıma arttırmaktı. Dördüncü yapı ise AK Parti'yi şahsi ve ailevi miras olarak gören çevreler. Onlar biliyordu ki ben orada olduğum sürece AK Parti kurumsallaşır ama bir şahsi miras haline dönüşmez. Bu 4 çevrenin çıkarları farklı olsa da anlaştığı bir şey vardı. Davutoğlu kalırsa biz başarıya ulaşamayız. Şimdi bakın kendi aralarında bir ihtilaflar çıkmaya başladı. Ama bu 4 çevre 5 Mayıs günü hedefine ulaştı."