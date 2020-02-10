İBB burs sonuçları açıklandı! Burs sonuçları nereden öğrenilir? Sorgulama ekranı

Onbinlerce üniversite öğrencisinin merakla beklediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 30 bin öğrenciye vereceği bursun sonuçları açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs sonucu ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
İBB'den son dakika burs sonuçları haberi geldi. 30 bin öğrencinin yararlanacağı İBB bursuyla ilgili sonuçların sorgulaması 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' sayfasından yapılabiliyor.
İBB Yönetimi, 30 bin öğrenci hedefine ulaşılması için yeni bir çalışma başlatmış, kriterleri tuttuğu halde ön lisans ve son sınıfta okuyan kişiler ile not ortalaması belirlenen sınırın altında kalan toplam 2 bin 605 kişinin yeniden değerlendirilmesine karar vermişti. x
İBB'nin vereceği bursu kimlerin alacağı bugün açıklandı.