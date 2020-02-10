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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Rejim hedefleri vuruldu

SURİYE 'den son dakika gelişmeler gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede belirlenen tüm hedeflerin ateş altına alındığı açıklandı.

Suriye'de 5 askerimizin şehit olmasının ardından MSB'den yapılan açıklamada, İdlib'de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğini sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara rejim güçlerince yoğun topçu atışı yapıldığı belirtildi.

Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yoğun topçu atışı neticesinde 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır.

Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

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