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Türk ordusu Serakib'e ilerliyor! Rejim hedefleri bombalandı

Yerel kaynaklar TSK'nın, Esad rejiminin kontrolündeki Serakib'e ilerledini duyurdu. Neyrab ve Serakib'deki rejim hedefleri bombalandı.

Rejim güçlerinin Rusya'nın desteğiyle ele geçirdiği Serakib'i geri almak için başlatılan operasyona birçok muhalif katıldı. Muhaliflerin bir başka hedefinin ise Neyrab kenti olduğu belirtildi.

Türk Ordusu Neyrab ve Serakib'e ilerliyor

Sosyal medyada paylaşılan ve resmi kaynaklarca henüz doğrulanmayan görüntülerde, Türk askerlerinin Neyrab ve Serakib'e doğru ilerlediği görülüyor.

Serakib stratejik öneme sahip

M4 ve M5 karayollarının kesiştiği noktadaki stratejik Serakib'in çevresinde kontrolü sağlayan rejim güçleri, geçtiğimiz günlerde ilçe merkezine girmeyi başarmıştı. Rejim unsurları, mayın ve patlayıcı temizliği için harekete geçerken, muhalif güçler de Serakib'den İdlib'e doğru çekilerek yeni savunma hatları oluşturmaya başlamıştı.

Silahlı Kuvvetler'in yaptığı hazırlık

Rejim ordusunun ilerlediği noktalara sevkiyat gerçekleştiren TSK, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların da içinde yer aldığı 350 askeri aracı İdlib'e 4 kilometre mesafede bulunan Sermin kasabasına konuşlandırmıştı. İdlib'in güneydoğusunda 16 kilometre mesafede yer alan Serakib, kent merkezine açılan kapı olarak biliniyor.

M4 ve M5 karayolları neden önemli?

Halep-İdlib-Hama-Humus-Şam üzerinden Ürdün'e kadar uzanan M5 karayolu ve Kuzey Suriye'nin Haseke kentiyle Suriye'nin Halep-İdlib-Lazkiye illerini bağlayan M4 karayolunun ilçeden geçmesiyle de stratejik önemde bulunuyor. İdlib, 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve silahlı grupların kalesi niteliğinde. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

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