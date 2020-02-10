TÜİK'e tepki gösteren CHP sözcüsü Öztrak: Kamu denetçisine başvuracağız

Ekonomik krizin varlığından söz eden CHP Sözcüsü Öztrak, "TÜİK'in verdiği rakamlar kabak tadı vermeye başladı" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Öztrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Çocuklarım aç deyip kendini yakan adam

-Bir ülkede bir baba 'Çocuklarım aç' diyerek canına kıyıyorsa, o ülkenin Diyanet'i durup bunu çözmeyi düşünmelidir. Saray'ın bal demesiyle milletin ağzı tatlanmıyor.

"Tedbir alması gerekenler almıyor"

-Son 15 günde yaşadıklarımız, bunca insanımızı pisi pisine kaybettiğimizi gösteriyor. Çünkü tedbir alması gerekenler almıyor.

TÜİK, kasım ayı işsizlik rakamları

-TÜİK'in verdiği rakamlar kabak tadı vermeye başladı. TÜİK Başkanı hakkında, kamu denetçisine başvuracağız.

TÜİK, bugün kasım ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1 puanlık artış ile %13,3 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık artış ile %15,4 oldu.