Çapa'da inanılmaz iddia profesör hastalarına pırlanta aldırıyordu

İSTANBUL TIP Fakültesi Hastanesi'nde 9 hastadan ameliyat tarihinin öne çekilmesi için 40 bin 200 Lira aldığı iddia edilen Prof. Dr. Mazhar Alp B. ve eşi Didem B. tutuklandı. İddiaya göre profesör Mazhar Alp, hastalarına pırlanta aldırıyordu.

Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2019 ve 2020 yılları içerisinde 9 hasta yakınından ameliyat tarihlerini öne çekmek vaadiyle toplam 40 bin 200 lira rüşvet alındığını belirleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Profesör ve eşi gözaltına alındı

Daha sonra yapılan operasyonda rüşvet alan kişilere aracılık ettiğini belirlediği Yasin Ş.(50)'yi 8 Şubat günü hastanede yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede doktor olan Prof. Dr. Mazhar Alp B. (61) ve kendisini Mazhar Alp B.'nin sekreteri olarak tanıtan aynı zamanda '' Seher'' ismini kullanan eşi Didem B.(51) ise Kadıköy'deki evlerine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

Profesör hastalara pırlanta aldırıyordu iddiası

NTV'nin geçtiği habere göre genel cerrahi uzmanı Bozbura’nın hasta yakınlarına Kapalıçarşı’dan pırlanta aldırdığı iddia edildi.

Biri profesör toplam 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.