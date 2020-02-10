CZN Burak Özdemir 'annesi rüşvetten tutuklandı' iddialarına sert çıktı

Çapa Tıp Fakültesi'nde ameliyatlarını öne aldırmak isteyen hasta yakınlarından para talep ettiği iddia edilen doktorlara operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında ünlü Profesör Dr. Mazhar Alp Bozbura ve eşi Didem Bozbura'nın da bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Bozbura’nın “Czn Burak” ismiyle tanınan Burak Özdemir’in annesi olduğu iddia edildi.