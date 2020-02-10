İran Dini lideri Hamaney'den 2 bin 315 mahkuma af ve ceza indirimi

İran lideri Ali Hamaney'in onayıyla 2 bin 315 mahkumdan bazılarına af çıkarıldığı, bir kısmının da cezalarında indirim yapıldığı belirtildi.

İran lideri Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin önerisi ve Hamaney'in onayıyla 2 bin 315 mahkumun cezalarına düzenleme yapıldı.

Mahkumlar için af çıkarıldı

Açıklamada, kararın, devrim yıl dönümü dolayısıyla Devrim Mahkemeleri, Devlet Ceza Kurumları ile Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumlarından ceza alan mahkumları kapsadığı belirtilerek, affedilen ve cezasında indirim yapılan mahkum sayısına ilişkin bilgi verilmedi.