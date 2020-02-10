HABER /  DÜNYA

İran Dini lideri Hamaney'den 2 bin 315 mahkuma af ve ceza indirimi

İran lideri Ali Hamaney'in onayıyla 2 bin 315 mahkumdan bazılarına af çıkarıldığı, bir kısmının da cezalarında indirim yapıldığı belirtildi.

İran lideri Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin önerisi ve Hamaney'in onayıyla 2 bin 315 mahkumun cezalarına düzenleme yapıldı.

Mahkumlar için af çıkarıldı 

Açıklamada, kararın, devrim yıl dönümü dolayısıyla Devrim Mahkemeleri, Devlet Ceza Kurumları ile Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumlarından ceza alan mahkumları kapsadığı belirtilerek, affedilen ve cezasında indirim yapılan mahkum sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İdlib'deki 5 şehit sonrası AK Partili isim : Bir ülkeyle savaşıyorsak ilan edelim!
Çapa'da inanılmaz iddia profesör hastalarına pırlanta aldırıyordu
Skandal profesörden ilginç savunma: O zaman Abdullah Gül'ün de hapse girmesi lazım
"İstifa et" diyenlere Ali İhsan Yavuz'dan sert tepki: Manipülasyoncular kurgucular
Ali Koç şehitlerden dolayı konuşmasını iptal etti
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Rejim hedefleri vuruldu
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'tan Shaq Mckissic açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan İdlib şehitlerine başsağlığı
Genleri bilinenden yüzde 90 farklı virüs keşfedildi
Fatih Mert: Fenerbahçe maçında bir şeylere kurban olmak istemiyoruz
Sivas Barosu'ndan hakem Halis Özkahya hakkında suç duyurusu
14 Şubat hediye önerileri erkeğe Sevgililer Günü hediye fikirleri
Yorumlar