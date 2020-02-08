Yalova Belediyesi'ndeki vurgunun ayrıntıları şok etti bakın neler neler almış?
YALOVA Belediyesi muhasebe servisinde çalışırken 1 milyon lira ile ortadan kaybolan R.E.'nin, kredi ile kendisine 1 milyon liraya villa aldığı belirlendi. Ayrıntılar şok etti.
YALOVA Belediyesi'nde muhasebe çalışan R.E.'nin yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 1 milyon TL'nin üzerinde parayı zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. Ayrıca R.E.'nin, kısa zaman önce yaklaşık 1 milyon TL değerinde villa aldığı öğrenildi.
Yalova Belediyesi'nin muhasebe biriminde çalışan, evli ve 2 çocuk babası R.E., 3 gün önce öğle molasına çıktı. Belediyenin karşısındaki otoparka park ettiği aracına binen R.E., kayıplara karıştı.
R.E.'ye cep telefonu numarasından da ulaşamayan Yalova Belediyesi yetkilileri, belediyenin banka hesaplarını inceledi. İncelemede, R.E.'nin bir paravan inşaat şirketi kurduğu ve bu şirketin hesabına para aktarıldığı tespit edildi.
Bunun üzerine tüm muhasebe kayıtlarını incelemeye alan Yalova Belediyesi yetkilileri R.E. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yalova Belediyesi'nce, İçişleri Bakanlığı'ndan Mülkiye Müfettişi ve Sayıştay'dan denetçi talep edilerek soruşturma derinleştirildi. Yapılan ilk incelemelerin ardından Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş da açığa alındı.