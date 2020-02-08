Yalova Belediyesi'ndeki vurgunun ayrıntıları şok etti bakın neler neler almış?

Bunun üzerine tüm muhasebe kayıtlarını incelemeye alan Yalova Belediyesi yetkilileri R.E. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yalova Belediyesi'nce, İçişleri Bakanlığı'ndan Mülkiye Müfettişi ve Sayıştay'dan denetçi talep edilerek soruşturma derinleştirildi. Yapılan ilk incelemelerin ardından Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş da açığa alındı.