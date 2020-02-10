TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Ekonomi yönetimi reformları sürdürmeli

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son birkaç aydır ekonomide bir toparlanma başladığını belirterek, "Ekonomi yönetimi reformları sürdürmeli" diye konuştu.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KMTSO), kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen, "Kahramanmaraş İş Dünyası Müşterek İstişare Toplantısı"nda konuşan Hisarcıklıoğlu, 100 sene önce "Maraş bize mezar olmadan düşmana gülizar olmaz" diyerek kurtuluş mücadelesini başlatan, İstiklal harbinin kahraman şehrinin, esarete boyun eğmeyenlerin memleketi olduğunu söyledi.

"Gelecek için umut verici görüyoruz"

2019'un ekonomi açısından zor bir sene olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: Son birkaç aydır ekonomide bir toparlanma başladığı görülüyor. Bunu da gelecek için umut verici görüyoruz.

Ekonomi yönetimi reformları sürdürmeli.

Özel sektör olarak bizler de üretime, istihdama, yatırıma, ihracata devam etmeliyiz. Risklere değil, fırsatlara, içeriye değil, dışarıya odaklanmalıyız. 2020'de temkinli ama kararlı bir şekilde ilerlemeliyiz. İşte bunun için neler yapmamız lazım, bunu istişare etmek için sizlerle bir araya gelmek istedim. Sizlerin sorunlarını ve sıkıntılarını toplayacağım. Yani siz bize ev ödevlerimizi vereceksiniz. Biz de Ankara'da bunlara çalışacağız.