Prof. Ahmet Ercan İstanbul depreminde etkilenecek ilçeleri tek tek açıkladı

İstanbul depremi ne zaman olacak sorusu gündemdeki yerini korururken, Deprem uzmanı Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili olarak korkutan bir açıklama yaptı.

Olası İstanbul depremiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Beklenen İstanbul depremine ilişin uyarılar devam ederken, bir sarsıcı açıklama Prof. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi.

Facebook hesabından açıklamalarda bulunan jeofizik yüksek mühendisi Prof. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'a göçe karşı yetkililere seslendi. Ercan, kesilmesi çağrısında bulundu. Çağrı olası İstanbul depremine ilişkin şu uyarıyı yaptı:

Depremden etkilenecek ilçeler

"İstanbul kolunun en çok etkileyeceği yerler; Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Fatih’dir. Marmaraereğlisi-Silivri depremi ise, Tekirdağ, Şarköy, Çanakkale, Karabiga, Mudanya, Bandırma, Erdek, Kumburgaz, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Fatih’i etkileyecektir. İstanbul’da Trakya yakası yüzde 65, Anadolu yakası yüzde 35 etkilenecektir. İkinci depremin en çok etkileyeceği yer Tekirdağ’dır. Ne var ki, Gölcük’te olduğu gibi KAK, İstanbul içinden değil, 25 km ötesinden geçmektedir."

Kilometrekareye 2 bin 576 kişi düşüyor

Ercan, “Türkiye’de en olası deprem bekleyen yerleşim İstanbul olmasına karşın, Doğu ile Güney-Doğu bölgelerinden başta İstanbul olmak üzere batı kentlerine, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara’ya büyük bir göç vardır. Türkiye’de kilometrekare başına ortalama 86 kişi düşerken, İstanbul’da 2 bin 576 kişi düşmektedir. İstanbulluların yüzde 65’i yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır."

"Birim alana düşen kişi yoğunluğu yüksek olmasına ve yapıların yüzde 70’nin dayanıksız olmasına dikkat çeken Ercan, yazısında şöyle devam etti:

1. Ordu acilen eğitilmeli

“Kurtarmacılık konusunda öncelikle 1. Ordu ivedilikle eğitilmelidir. Her ne kadar depremleri 2045 yılına dek beklemesem de, yarın 7.5 büyüklüğünde deprem olacakmış gibi tetikte olmak gereklidir. Zeytinburnu’ndan-Büyükçekmece Mimarsinan’a uzanan kolda 6.4-6.7, Büyükçekmece’den, Şarköy’e uzanan Tekirdağ kolunda 7-7.2 arası… Bu depremlerin etki alanı doğu-batı doğrultusunda 150 km, kuzey-güney doğrultusunda 80 km’dir.”