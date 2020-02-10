Rusya'dan önemli açıklama: Türkiye ile yeni S-400 anlaşması görüşmesi yapıyor

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, Rusya ile Türkiye’nin S-400 sevkiyatına yönelik yeni anlaşma için görüşmeye devam ettiğini açıkladı.

Türkiye’ye S-400 sevkiyatına yönelik yeni anlaşmanın ne zaman imzalanacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Miheyev, “Bu zor bir konu. Her şey üzerinde çalışma aşamasında. Görüşmeler yapılıyor” diye konuştu.

Türkiye yeni S-400 satın alabilir

Rus basınına konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, 15 Ocak’ta yaptığı açıklamada Türkiye’nin yeni bir parti S-400 daha satın alabileceğini söyleyerek “Böyle bir ihtimal var” ifadelerini kullanmıştı.