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Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor

Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen hain saldırı sonrası başlatılan askeri hareketlilik sürüyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen askeri araçlar, sınırdaki çeşitli birliklere sevk edildi.

SURİYE'nin İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri hareketlilik devam ediyor.

Zaman zaman askeri helikopterlerin bölgede uçuş yaptığı ve karakollara yoğun askeri sevkiyat yapıldığı gözlemlenirken, askeri konvoyun da geçiş yaptığı görüldü. İlçeye gelen askeri araçlar, sınırdaki çeşitli birliklere sevk edildi.

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