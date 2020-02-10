Şırnak'ta kar tatili! 11 Şubat tatil

Şırnak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Şırnak Valiliği, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

ŞIRNAK’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde okullarda eğitime yarın için ara verildi.

Şırnak Valiliği, etkili olan kar yağışı ve devamında oluşan buzlanma nedeniyle kent merkezi ile tüm ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Yoğun kar yağışı ve devamında oluşan yoğun buzlanma nedeniyle 11 Şubat 2020 günü Şırnak merkez ve tüm ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmesi uygun görülmüş ve okullar tatil edilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızda çalışmakta olan hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır."