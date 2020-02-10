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İhsan Oktay Anar sessizliğini sokak röportajıyla bozdu

Çok okunan ancak kamuoyunda röportaj vermeyi ve konuşmayı pek sevmeyen ünlü edebiyatçı İhsan Oktay Anar, sokakta kendisine tutulan mikrofona konuştu. Anar'a mikrofon tutan YouTuber'ın karşısındakinin kim olduğunu bilmemesi de habere ayrı bir renk kattı.

Tüylü Mikrofon isimli YouTube kanalı, sokaktaki insanlara mikrofonu uzatarak, "Evrim teorisine inanıyor musunuz?" diye sordu. O mikrofona cevap veren isimlerden birisi de yazar İhsan Oktay Anar oldu. Anar'a soru soran muhabirin de Anar'ı tanımaması ortaya ilginç bir mini röportaj çıkardı.

Uzun süredir kendini ekranlardan sakınan İhsan Oktay Anar, evrim teorisi hakkındaki düşüncelerini aktardı. Anar, "Evrim teorisine inanıyor musunuz?" sorusuna, "Evrim teorisi inanılacak bir şey değil; sadece bilimsel bir veri ve adı üzerinde teori.

"Ben inanmayı değil de bilmeyi tercih ederim"

Bir kere ben uzman değilim bu konuda. Eğer bir biyoloğa sorarsanız size gayet gerçekçi ve kabul edilebilir bir şey olduğunu söyleyecektir. Ama tabi kutsal kitaplara da inanabilirsiniz bu konuda, bu çok daha basittir, çok daha açıklayıcıdır ve size çok daha zaman kazandırır, ama böylece gerçekten mahrum kalırsınız. Ben inanmayı değil de bilmeyi tercih ederim" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

İhsan Oktay Anar, 2009 yılında 'Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştı. 'Puslu Kıtalar Atlası' adlı romanı, yirmiden fazla dile tercüme edildi. 'Efrâsiyâb'ın Hikâyeleri' adlı romanı da İngiltere'de tiyatro oyunu olarak uyarlandı ve sahnelendi.


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