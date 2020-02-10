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İYİ Partili üyenin "Ali Cengiz" oyunu böyle çöktü

İBB zabıta ekiplerinin 24 saat nöbet tuttuğu kaçak büfenin sahibi İYİ Partili Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın çıktı. Ali Kıdık'ın oyunu deşifre olunca kaçak büfe akşam saatlerinde kaldırıldı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ile Güngören Belediyesi arasında tartışmaya neden olan "kaçak büfenin" İYİ Partili Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın olduğu kesinleşti. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in duyurduğu skandalın ardından büfe akşam saatlerinde kaldırıldı.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, İBB Meclis Toplantısı'nda kaçak büfeyi işleten şirketin sahibi Fatih Akdeniz ile İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın arasındaki ilişkiyi deşifre etti. İddialara göre Ali Kıdık, Fatih Akdeniz'e paravan şirket kurdurarak İBB'nin de izniyle kaçak büfenin sahibi oldu.

Deşifre oldu büfe kalktı

Güngören Belediyesi'nin itirazlarına rağmen İBB'nin zabıta ekiplerinin 24 saat nöbet tuttuğu kaçak büfe, skandalın ortaya çıkmasının ardından akşam saatlerinde yerinden kaldırıldı.

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