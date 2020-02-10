ABD'den İdlib şehitleri için taziye mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İdlib'de şehit düşen askerler için taziye mesajı yayınladı. Büyükelçilik, ABD'nin Türkiye'nin yanında olduğunu belirterek Suriye'de normalleşme çağrısı yaptı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi twitter adresinden yapılan açıklamada İdlib'de yapılan saldırıda şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Taziye mesajında, saldırıdan duyulan üzüntü dile getirilerek ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olduğu mesajı paylaşıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin twitter adresinden paylaşılan mesaj şöyle;