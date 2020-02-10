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Fatih Portakal yapılan zamlar için 'insafsızca' dedi

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, İstanbul'da son dönemde yapılan büyük zamlar sonrası açtı ağzını yumdu gözünü. Portakal, zamları 'insafsızca' olarak nitelendirdi.

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal yapılan zamlardan şikayetçi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu ulaşım araçlarında aldığı yüzde 35 oranındaki zam kararına karşı çıkan Fatih Portakal, yapılan zamların insafsızca olduğunu söyledi.

İnsafsızca zam yapıyorsunuz
İETT zam haberi sonrasında, zamlardan şikayetçi olan vatandaşlara hak veren Portakal, "İktidar da olsa, yerel yönetim de olsa, belediyeler de olsa malesef zam yapıyorlar. Ve gidişat da bu yönde. Zam yapılması yönünde. Açıklar bir şekilde kapatılması gerekiyor. Ama insafsızca zam yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı

Bu zamlarla yaşamak zorunda mıyız? 
Portakal, "Bizler bu zamlarla yaşamak zorunda mıyız? Gördüğümüz kadarıyla ekonomimiz de bu durumda. Evet yaşamak zorundayız. Sağdan olmuş soldan olmuş hiç fark etmiyor. Açıklar çok fazla ve malesef bunun faturasını çeken de ödeyen de biz yurttaşlar oluyoruz." dedi.

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