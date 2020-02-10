İnşaatta Kürtçe şarkı söyleyen gençten Zülfü Livaneli'nin teklifine sürpriz yanıt

Sosyal medyada inşaatta söylediği Kürtçe şarkı ile bir anda ünlülerin dikkatini çeken Murat Akbaşlı, Zülfü Livaneli'nin birlikte sahneye çıkma teklifini reddederek, "Gerçekten ihtiyacı olan başka kişilere ulaşsınlar, onlara yardım etsinler" dedi.

İnşaatta söylediği Kürtçe şarkı ile sosyal medyanın gündemine oturan ve sanatçı Zülfü Livaneli’nin radarına giren Murat Akbaşlı, köyünde mutlu olduğunu, sahneye çıkmak istemediğini söyledi.

Habertürk’ten Gizem Türemen’in haberine göre Akbaşlı, Livaneli’nin kendisi ile beraber sahneye çıkmak istemesiyle ilgili konuştu.

Gerçekten ihtiyacı olan başka kişilere ulaşsınlar

Murat Akbaşlı, “Beni aradığı ve bulduğu için Zülfü hocaya çok teşekkür ediyorum. Ancak ben sahneye çıkmak istemiyorum. Bana değil, gerçekten ihtiyacı olan başka kişilere ulaşsınlar, onlara yardım etsinler, onların sesi olsunlar. Ben hayatımı seviyorum, köyümde çok mutlu ve huzurluyum, sahnelere çıkmayı da istemiyorum” dedi.

Sanatçı Zülfü Livaneli, Twitter hesabından, 2 yıl evvel videosu YouTube'a yüklenen Kürt gencini aradığını ve onu konserlerinde konuk sanatçı olarak ağırlamak istediğini söylemişti.

9 kardeşi vardı 8. sınıftan sonra çobanlık yapmaya başladı

Akbaşlı, 20 yaşında ve 9 kardeşi var. Van’ın Saray ilçesine bağlı Turanlar Köyü’nden olan Akbaşlı, 8. sınıfa kadar okuyup daha sonrasında çobanlık yapmaya başladı.