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Erbil'de Türk diplomatı şehit edenlere idam cezası

IRAK 'ın Erbil'de Türk diplomat ve yanındaki iki kişiyi şehit eden iki kişi hakkında idam cezası verildi.

Irak'ın Erbil kentindeki Havaalanı Caddesi üzerinde, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse ve yanındaki iki kişi, restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olmuştu.

Osman Köse ve beraberindekileri şehit eden Mazlum Dağ, 3 gün içerisinde beraberindeki teröristlerle beraber PKK'ya katılmaya giderken yakalanmıştı.

Erbil 2. Ceza Mahkemesi, silahlı saldırıyı gerçekleştiren iki kişi hakkında idam kararı verdi.

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