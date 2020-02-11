Zülfü Livaneli'den akıllara zarar Suriye çıkışı!

Suriye'de 5 askerimizin şehit olduğu 5 askerimizin de yaralandığı saldırı sonrası TSK'nın meşru müdafaa kapsamında verdiği cevapla ilgili Zülfü Livaneli'den CHP'ye akılalmaz bir uyarı geldi.

Türkiye İdlib'de 12 gözlem noktası ile çatışmasızlık bölgesinde varlık gösteriyor. Türk askerinin bu noktalarda bulunmasının sebebi ise Astana ve Soçi'de Rusya ve İran ile birlikte imzalanan anlaşma.

Bu gözlem noktalarının karşısında ise Rusya'nın gözlem noktaları bulunuyordu. Ancak İdlib'in güneyinde kontrolü sağlayan Suriye uzun süredik İdlib'e yöneldi. Rusya'nın hava desteği ile ilerleyen rejim ordusu sivil ya da silahlı unsur ayırt etmeden yerleşim yerlerini vura vura ilerledi.

Son on günde ise gözünü karartan rejim güçleri TSK unsurlarına yönelik 2 saldırı düzenledi. İlkinde 7'si asker 8 kişi, dün ise 5 asker şehit olduğu 5 asker de yaralandı. TSK ise bu saldırıya meşru müdafa çerçevesinde misliyle cevap vererek 101 rejim unsurunu etkisiz hale getirdi.

CHP bu ilkelere sadık kalmalıdır

Ama TSK'nın bu müdahalesi Türkiye'de bazı kesimleri rahatsız etti. Eski milletvekili, sanatçı Zülfü Livaneli de o rahatsız olan kesimler arasında. Sosyal medya hesabından CHP'ye seslenen Livaneli, "Suriye’ye müdahale Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerine aykırıdır. CHP bu ilkelere sadık kalmalıdır." uyarısında bulundu.

Suriye’ye müdahale Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerine aykırıdır. CHP bu ilkelere sadık kalmalıdır. — Zülfü Livaneli (@LivaneliZulfu) February 10, 2020

Bu mesajdan bir saat sonra da gelen tepkiler üzerine hedefini biraz daha daraltıp şu mesajı paylaştı:

Büyük acılar sonunda Suriye’den çekilmeyi başaran ve yeni devletin temel kuralı olarak Ortadoğu’ya karışmamayı vazeden Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, bugün Suriye’de radikal dincileri korumak için şehit verdiğimizi görseler ne hissederlerdi? — Zülfü Livaneli (@LivaneliZulfu) February 10, 2020

"Büyük acılar sonunda Suriye’den çekilmeyi başaran ve yeni devletin temel kuralı olarak Ortadoğu’ya karışmamayı vazeden Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, bugün Suriye’de radikal dincileri korumak için şehit verdiğimizi görseler ne hissederlerdi?"

Ancak Livaneli'nin bu mesajı da tepkilerin artarak devam etmesine engel olamadı.