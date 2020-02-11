İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu! 5 şehidin memleketine ateş düştü
SURİYE'nin İdlib kentinde Esad güçlerinin topçu atışı sonucu 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Şehit olan 5 kahraman askerimizin kimlikleri belli oldu
TÜRKİYE İdlib'den gelen şehit haberi ile kahroldu. Geçen hafta verilen 7 şehitin ardından Esed ordusunun saldırısında 5 askerimiz daha şehit düştü. Şehitlerin kimlikleri belli oldu. İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşinde şehit olanlardan biri Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak oldu. Kahramanmaraşlı olan Fatih Saylak henüz 26 yaşındaydı.
Merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Kale Mahallesi'nde yaşayan Nigar ve Ömer Saylak çiftine acı haberi yetkililer verdi. Şehidin anne ve babası ile kardeşleri şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu.
4 kardeşi olan Fatih Saylak'ın şehit haberini alan ailenin yakınları ile komşuları eve taziyeye geldi. Eve ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Fatih Saylak'ın Kübra Saylak'la evli olduğu öğrenildi. Şehit Saylak Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek.
Gaziantep / Şehit Halil Açıkgöz
İdlib şehitlerinden Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz 22 yaşındaydı. Şehidin Gaziantepli olduğu öğrenildi. Selahattin Eyyubi Mahallesinde yaşayan Süreyya - Hasan Açıkgöz çiftine acı haberi askeri yetkililer, sağlık ekibi ile birlikte verdi. Oğullarının şehadet haberiyle üzüntü yaşayan çift, gözyaşlarına boğuldu. Bekar olduğu öğrenilen Şehit İbrahim Halil Açıkgöz’ün cenazesi, Gaziantep’te düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.