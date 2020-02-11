İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu! 5 şehidin memleketine ateş düştü

TÜRKİYE İdlib'den gelen şehit haberi ile kahroldu. Geçen hafta verilen 7 şehitin ardından Esed ordusunun saldırısında 5 askerimiz daha şehit düştü. Şehitlerin kimlikleri belli oldu. İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşinde şehit olanlardan biri Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak oldu. Kahramanmaraşlı olan Fatih Saylak henüz 26 yaşındaydı.