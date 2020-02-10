TSK jetleri Suriye Milli Ordusu rejim askerlerini böyle vurdu!
Suriye'de TSK destekli Suriye Milli Ordusu, rejime ait birlikler ilerlerken yapılan füze atışıyla askeri araç havaya uçuruldu.
İdlib'de Türk askerinin Esad rejimi tarafından hedef alınıyor olması üzerine bölgeye askeri sevkiyatlar hızlandı. Suriye Milli Ordusu, rejim birliklerine karşı saldırılarını devam ettiriyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu, rejime ait bir askeri aracı havaya uçurdu. Rejim askerleriyle dolu aracın havaya uçtuğu o an kameralara yansıdı.