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Ali Koç şehitlerden dolayı yapacağı konuşmasını iptal etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Suriye'de verilen şehitlerden dolayı açıklama yapmayacağını belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün saat 16:00'da FBTV'de gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

''Bu yüzden bugün bu programı yapmamaya karar verdik''
''Alanyaspor maçında yaşanılanlar infiale sebep oldu" diyen Ali Koç şu ifadeleri kullandı; Camiamızı devletimizle nasıl karşı karşıya getirmeye çalıştıklarını anlatacaktık. Programa az bir süre kala Suriye'den çok acı bir haber aldık, 5 kahraman askerimizi şehit verdik, 5 askerimiz yaralı. Bugün gündem programını yapmama kararı aldık. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine sabır versin.

''Kimin kime hizmet ettiğini anlatacağız''
Önümüzdeki 1-2 gün içinde bu şekilde devam edemeyecek ortamla alakalı görüşlerimizi, kimin kime hizmet ettiğini, ön yargılı tavırları size bir bir anlatacağız.''

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