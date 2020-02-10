Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı'ya sert tepki! Böyle bir kişiyle hiç çalışmadım
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, birkaç gün önce İngiliz The Guardian'a demeç veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Türkiye hakkında sarf ettiği sözlere sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, 'dürüst olmayan böyle bir kişiyle hiç çalışmadım' dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dünyadaki politik gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu Türkiye hakkında skandal sözler sarf eden KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı sert bir dille eleştirdi.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
Akıncı'ya sert sözler
KKTC içindeki iç siyasetten sorumlu biri değilim. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız bu işten sorumlu.
Kıbrıs'ta bir çözüm için tutumumuz ortadadır. Bazı Batılı ülkelerde aşırı sağ ve aşırı sol partiler Türkiye'yi malzeme yaptılar. Ben ve hiç kimse bir siyasetçinin Kıbrıs'ta Türkiye'yi malzeme yapmasını beklemezdik. Kuzey Kıbrıs'ın haklarını biz savunurken böyle şeylerin olmasını nasıl izah edeceğiz. Biz ne diyoruz? O ne diyor? Biz müzakere sürecinde çok şey yaşadık. Dürüst olmayan böyle bir kişiyle hiç çalışmadım. Yakında bunları açıklayacağım.