2020 Oscar'da yağmur azizliği yaşandı! Sopalarla müdahale ettiler

Yağmur yüzünden konukların herhangi bir talihsizlik yaşamaması için kırmızı halının üzeri şeffaf bir tente ile kapatıldı. Ancak tentenin üzerinde yağmur suları birikti.

Bunun üzerine görevliler, ellerinde fırça ve kadife kaplı sopalarla tenteyi temizlemeye çalıştı. Görkemli gecede yaşanan talihsizlik çalışanlara ve konuklara zor anlar yaşattı.