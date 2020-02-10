KÜLTÜR VE SANAT

2020 Oscar'da yağmur azizliği yaşandı! Sopalarla müdahale ettiler

Bu yıl 92'nci kez düzenlenen Oscar Ödülleri Los Angeles'daki Dolby Theater'da yapıldı. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede bardaktan boşanırcasına yağmur yağınca yürüyen konukların zorluk yaşamaması için kırmızı halının üzeri şeffaf bir tente ile kapatıldı.

Yağmur yüzünden konukların herhangi bir talihsizlik yaşamaması için kırmızı halının üzeri şeffaf bir tente ile kapatıldı. Ancak tentenin üzerinde yağmur suları birikti.

Bunun üzerine görevliler, ellerinde fırça ve kadife kaplı sopalarla tenteyi temizlemeye çalıştı. Görkemli gecede yaşanan talihsizlik çalışanlara ve konuklara zor anlar yaşattı.

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