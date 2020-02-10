Mustafa Cengiz: "Yeter ki Galatasaray rekabeti onu ağlatsın"

Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti.

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz,

"Genelde maç sonunda beyanat vermiyorum. Olaylar o hale geldi ki bu konuşmayı yapmak durumunda kaldım. Bu bir savaş değil. Rakiplerimiz bizim düşmanımız değil. Hepsi bizim arkadaşımız ve kardeşimiz. Farklı renklere gönül vermiş bir mozaik halindeyiz. Bütün söylemlerimizde futbolu toplumun nefret şarjı haline getirmeyelim. Konuştuklarımıza dikkat edelim. İnsanları kendi başarısızlıklarımızı örtmek için sokağa dökmek gibi anlama gelecek söylemlerden kaçınalım. Öfkenizde haklı da olabilirsiniz. Hakem hataları da olabilir. Bu söylemleri kitlesel eylemler haline getirmemeye çalışalım. Bizim toplum duygusal bir toplumdur. Söyleyen başkan gülüyormuş. Dilerim ki Galatasaray rekabetinden başka hiçbir şeyde Allah onu ağlatmasın. Gülmesini dilerim. Yeter ki Galatasaray rekabeti onu ağlatsın. Hem gülüyorsunuz her gün çıkıp tabiri caizse çıkıp televizyonlarda ağlıyorsunuz. Bunu anlamıyorum. Geçen yıl Rusya'daydık. Bir saat önce sadece 8 kulübün imzaladığı bildiri yayınlandı 17 kulüp adına. Bu bildiriyi hazırlayan baş aktörlerden birinin şiddetle hakemlerden şikayet etmesine anlam veremiyorum. Bu, dayanılmaz bir çelişki. Hakemler de insandır hata yapabilir derken ne oldu? Hakemler melek mi oldu? Hepimiz ne dediğimize dikkat etmek durumundayız. Devletin bakanlarına, belediye reislerine, kamu kurumlarına ve devlet bankalarına çatacaksınız, sonra da devlet babaya teşekkür edeceksiniz. Ben bunu anlamıyorum" diye konuştu.