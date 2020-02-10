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Malum olay sonrası Bülent Aydemir ekrana çıktı! İyi misin Bülent?

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, geçtiğimiz hafta büyük tepki topladığı ''Cumhurbaşkanı Başdanışmanı çığa sebep oldu'' imasının ardından cuma günü yayına çıkmamıştı. Bu sabah Ebru Baki ile yayına çıkan Bülent Aydemir'in gerginliği, hareketlerine ve konuşmalarına da yansıdı.

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, geçtiğimiz 'teyit' etmeden ortaya attığı iddia ile gündeme oturmuştu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nın çığa sebep olduğu iddiasını ortaya atan Bülent Aydemir sonrasında ekrana çıkıp vahim hata için özür dilemişti.

Olaydan sonraki gün Habertürk ekranına çıkmayan Bülent Aydemir, hafta sonu arasının ardından bugün yine koltuğundaydı. Ankara'dan canlı yayına bağlanan Bülent Aydemir'in tedirgin, tereddütlü hali dikkat çekti. Ebru Baki, Bülent Aydemir'i 'İyi misin Bülent?' diyerek karşıladı... İşte yayındaki o anlar... 

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