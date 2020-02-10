Natalie Portman, ceketiyle 92. Oscar törenine damga vurdu

92. Oscar töreni, protestolara, duygusal anlara, politik konuşmalara sahne olurken, Natalie Portman’ın ceketi ise geceye damgasını vurdu. Portman, törene giyip geldiği ceketle dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Natalie Portman, Oscar’da En İyi Yönetmen kategorisinde hiç kadın aday olmamasını protesto etmek için, elbisesinin üzerine, kadın yönetmenlerin adlarının yazılı olduğu bir ceket giyerek kırmızı halıda yürüdü. Portman’ın bu hareketi herkes tarafından takdir topladı…