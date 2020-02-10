MAGAZİN

Natalie Portman, ceketiyle 92. Oscar törenine damga vurdu

Natalie Portman, 92. Oscar törenine damga vurdu. Portman, üzerindeki cekete, aday olamayan kadın yönetmenlerin isimlerini yazdırarak, töreni protesto etti.

92. Oscar töreni, protestolara, duygusal anlara, politik konuşmalara sahne olurken, Natalie Portman’ın ceketi ise geceye damgasını vurdu. Portman, törene giyip geldiği ceketle dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Natalie Portman, Oscar’da En İyi Yönetmen kategorisinde hiç kadın aday olmamasını protesto etmek için, elbisesinin üzerine, kadın yönetmenlerin adlarının yazılı olduğu bir ceket giyerek kırmızı halıda yürüdü. Portman’ın bu hareketi herkes tarafından takdir topladı…

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ersun Yanal iki ismi kızağa çekiyor
Marmaray ücretlerine yüzde 35 zam geldi
FETÖ'cüleri deşifre eden belleği gizleyen İlker Başbuğ'a Şebnem Bursalı'dan 7 yeni soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 çocuk esprisi güldürdü
'Delillerimiz var' diyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Sigara haramdır
DEAŞ'lı teröristler Esad saflarına katılıyor! İranlı eski diplomattan şok eden sözler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Büyükada'daki karantina altındaki atların içler acısı hali kamerada
Dayak yiyen kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker için destek kampanyası
Tamer Karadağlı kimdir yaşı kaç ilk eşi bakın kimdi?
Oscar tarihinde bir ilk! İngilizce olmayan Parazit filmi en iyi yapım seçildi
İlk Oscar'ını alan Brad Pitt, Donald Trump'a gönderme yaptı
Kadir Şeker kimdir neden gündem oldu? Kadir Şeker olayı ne yaptı
Rıdvan Dilmen: Ali Koç Berat Albayrak'tan ricada bulundu bir saat sonra halletti
Tülin Yazkan oynadığı diziler Tülin Yazkan kimdir hayatı