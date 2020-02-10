Rıdvan Dilmen: Ali Koç Berat Albayrak'tan ricada bulundu bir saat sonra halletti

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından NTV'de yayınlanan Yüzde Yüzde Futbol programında Mustafa Cengiz'in Ali Koç için yaptığı açıklamalarla ilgili flaş yorumlarda bulundu.

''Ülkemizin barışa ihtiyacı var''

Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı; ''Ben iki tane Galatasaray başkanı gördüm. Barış, anne-baba, kardeş... Hoşuma da gitti bu söylemleri, bir yerden barış başlasın. Tabii ki Fenerbahçe'nin başkanına cevap verecektir. Gazetecilere 'Mesleğinizden olacaksınız' diyor, 'Ali Koç sürekli televizyonda' diyor. Bu söylemler barış getirmiyor. Aynı şeyi Ali Koç da yapmıştı. Beşiktaş da yaptı. Mustafa Bey'in arşive bakacak olursak birçok kez federasyonla ilgili söylemleri olmuştur. Ülkemizin barışa ihtiyacı var.

''Mustafa Bey de bir gün federasyona çakacak''

Trabzonspor ülkemizin güzide kulüplerinden biri. Abdülkadir Ömür'ü 20 milyon euroya vermediler. Trabzonsporlu Uğurcan'a da Sörloth'a da haksızlık da yapılmaması lazım. Fakat bu dönemde söylenecek her cümle ülkemizi yakınen ilgilendiriyor. Başkanların söylemleri çok önemli. Bir şampiyon çıkacak, hayat da bitmeyecek ve kulüpler de devam edecek. Trabzonspor da aleyhine düdük çalınca, serzeniş olacak. Mustafa Bey de bir gün federasyona çakacak.

''Fenerbahçe taraftarını sürekli kaşıyor''

Şu an Trabzonspor da zor durumda bırakılıyor. İşler Trabzonspor'un aleyhine dönebilir. TFF'nin alacağı kararları doğru şekilde alıp, adalet dağıtması lazım. Ben bugüne kadar, bunu görmedim. Vedat Muriqi örneği gibi Fatih Terim sevki gibi... Sevk edilmesi için hiçbir sebep yokken, neden sevk ediyorsun? Zaten ceza da vermediler ama bu sevki açıklasınlar. Ne oluyor, Galatasaray taraftarını kaşıyor. Fenerbahçe taraftarını sürekli kaşıyor. Limit konusunu bilmiyorum, ekonomist değil. Nihat Bey de zaten 'Sezon sonu ortaya çıkacak' diyor.