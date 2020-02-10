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Ünlü şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Kenan Koçak ile dünyaevine girdi. Ünlü çift düğün danslarıyla da dikkat çekti.

Şarkıcı Merve Özbey muradına erdi. Ünlü şarkıcı Kenan Koçak ile nikah masasına oturdu. İstanbul Raffles Otel'de düzenlenen görkemli düğünde ünlü çift ilk dans müzikleri için hareketli bir parça seçti. Nikahtan ilk kareler de ortaya çıktı.

DÜĞÜN İÇİN 600 BİN LİRA HARCADILAR
Düğün için hiçbir masraftan kaçınmayan ünlü çift, 600 davetlinin katılacağı gecede, düğünün tüm hazırlıkları için toplam 600 bin lira harcadı.

EVDEN DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE ÇIKTI
Örf ve adetlere uygun bir kına gecesi düzenleyen Merve Özbey, bugün de evinden davul-zurna eşliğinde çıktı. Çiftin heyecanı objektiflere böyle yansıdı.

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