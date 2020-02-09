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Elazığ'daki yıkımda işçinin bayrak hassasiyeti

ELAZIĞ'da deprem sonrasında ağır hasarlı binaların yıkımı devam ederken, bir işçinin fark edip kepçe yardımı ile Türk bayrağını enkaz alanından alması dikkat çekti.

24 Ocak Cuma günü merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8’lik depremin ardından acil yıkım kararı verilen 558 yapının yıkım çalışmaları kentin farklı noktalarında devam ediyor.

Şuana kadar 260'dan fazla yapının yıkıldığı kentte, zaman zaman duygulu anlar da yaşanıyor.

Kent merkezinde yıkımı yapılan bir apartmanın iç duvarına Türk bayrağı asılı olduğunu gören işçi, iş makinesinin kepçesi ile yukarı çıkarak bayrağı aldı.

Bingöllü olduğu öğrenilen işçinin bayrak hassasiyeti görenleri de duygulandırdı.

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