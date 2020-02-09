Samsun'da karda kayan araçların kaza anları görüntülendi

SAMSUN şehir merkezine yağmaya başlayan, aralıklarla devam eden mevsimin ve yılın ilk karı etkisini iyice hissettirdi.

Sürücü ve yayalar kara hazırlıksız yakalandı.

Atakum ilçesi Nişantaşı Caddesi’nde yokuş aşağı inen bir otomobil, karla kaplı yolda kayarak takla attı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aşağıya doğru kayan aracı durduramadı.

Hızla yokuş aşağı kayan araç o sırada yolda yürüyen vatandaşların çok yakınından geçerek kaldırıma çarparak takla attı ve ters döndü.

Kayan ikinci araç dehşeti yaşattı

Kaza sonrası vatandaşlar araçta bulunanlara yardım etmek için aracın çevresinde toplandı.

O sırada yukarıdan bir başka araç da kayarak gelip kaza yaptı.

Vatandaşların arasından geçen araç orada bulunanlara dehşet dolu anlar yaşatırken uzaktan izleyen vatandaşlar, takla atan araçtakilere yardım etmeye çalışanların kaçması yönünde çığlık çığlığa uyarılarda bulundu.

İkinci kazaya saniyeler kala uzaklaşan vatandaşlar, kazayı ucuz atlatırken olay yerinde büyük panik yaşandı.

Ambulans ve itfaiye de kaza yaptı

Kaza sonrası gelen ambulans ve itfaiye ekipleri de aynı yerde birbirlerine çarparak maddi hasarlı kaza yaptı.