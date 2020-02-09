Bakan Murat Kurum'dan deprem bölgesindeki kentsel dönüşüm açıklaması

"Yüzde 50'ye yakını ağır ve orta hasarlı"

Bakan Kurum, Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın çevresindeki 46 binadan 43'ünün yapılan inceleme sonucunda riskli olduğunu belirlediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

Yani hem beton hem demir kalitesi oldukça düşük binalar çıktı. Aldığımız verilere baktığımızda da Mustafa Paşa'nın yüzde 50'ye yakını ağır ve orta hasarlı binalar, geriye kalan kısımda da karot aldığımızda da birçok riskli binaların olduğunu görüyoruz. Evet, depremden etkilenmeyen ama deprem dışında binaları incelediğimizde de bu binaların riskli bina olduğunu görüyoruz. Beton sınıfının C20-25 olması gerekirken aldığımız numunelerde buraların olması gerekenin 3'te biri seviyesinde beton sınıflarına rastlıyoruz. Dolayısıyla mahallenin genelinde kötü bir yapı stoku var.