DÜNYA

Tayland'da silahlı asker saldırgan öldürüldü! Çatışma anları kamerada

TAYLAND'da bir asker, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima (Korat) şehrinde bir AVM yakınında dün insanlara rastgele ateş açtı.

Yerel medya, silahlı saldırıda saldırgan da dahil 27 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Güvenlik güçlerinin AVM içerisinde saldırganla girdiği çatışma anları amatör kameralarca kaydedildi.

17 saat süren operasyonun ardından öldürüldü

Yerel medya, saldırganın kışladan çaldığı silahla saldırıyı gerçekleştirdiğini; güvenlik güçlerinin bölgede yaptığı 17 saat süren operasyonun ardından saldırganın öldürüldüğü açıklandı.

The Nation Thailand'ın haberine göre, olay sonrası basın toplantısı düzenleyen Başbakan General Prayut Chan-O-Cha 57 kişinin yaralandığını, saldırgan da dahil 27 kişinin öldüğünü açıkladı.

Operasyon kapsamında AVM'ye giren güvenlik güçleri, saldırgana ateş açtı. O anlara ilişkin görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, güvenlik güçlerinin yerde yattıkları ve uzun namlulu tüfeklerle ateş açtıkları görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
"Herkes üniversiteli olmak zorunda değil" diyen Ziya Selçuk: Sen ağa ben ağa bu inekleri kim sağa
Ali Erbaş: Kur'an kurslarımız, şeytandan korunmuş bölgelerdir
Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isteyen Kadir şeker katil oldu
Konyaspor'da Aykut Kocaman donemi sona erdi
Hulusi Akar uyardı: İdlib'e ikmal faaliyetlerimize engelleme olursa gereğini yaparız
Tuncay Şanlı'dan penaltı isyanı: Fenerbahçe ligden çekilsin
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Doğu Anadolu'da karla mücadele devam ediyor!
Ceza alan eşini savunan Müge Boz büyük tepki topladı!
Cemre düştü mü cemre düşme sırası nasıldır tarihleri-2020
Emre Can Leverkusen kalesine 25 metreden füze yolladı
Rıdvan Dilmen: Kadıköy'de işkence yaşandı
Okullar ne zaman yaz tatili oluyor 2020 yaz tatili kısaldı mı?
İstanbul'da üst geçitlerdeki buz sarkıtları tehlike oluşturuyor!
3 aylar ne zaman başlıyor 2020 3 aylar takvimi