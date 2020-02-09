Bakan Varank 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi için yola çıkan heyeti uğurladı

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Antarktika'ya düzenlenecek 4. Ulusal Bilim Seferi kapsamında 24 kişilik sefer ekibinin uzun, heyecanlı ve meşakkatli bir yolculuğa çıkacağını söyledi.

Antarktika kıtasının herhangi bir ülkenin yönetimi altında olmadığını hatırlatan Varank, "Kıtanın idaresi, Antarktika Anlaşması'na üye danışman ülkelerin oylarıyla yürütülüyor. Biz bu anlaşmaya 1995 yılında gözlemci statüsüyle taraf olduk. Nihai hedefimiz, danışman ülke konumuna geçerek kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır." dedi.

Bu hedefe ulaşmak için sorumluluklarını yerine getirmek üzere 2017 yılından bu yana çalışmalarına hız verdiklerini vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"Öncelikle, Antarktik Araştırmalar Bilimsel Komitesi'ne üye olduk. Antarktika Çevre Koruma Protokolü'nü kabul ettik. Hepsinden daha da önemlisi, her yıl kesintisiz bir şekilde bilim seferleri düzenlemeye başladık. Bu sayede, literatüre kazandırdığımız bilimsel yayınların yanı sıra birçok bilimsel çalışmanın yayın hazırlıkları da sürüyor. Geçen sene kıtadaki geçici bilim yerleşkemizi kurduk. Dolayısıyla bu seferde, Antarktika’ya misafir değil, adeta ev sahibi olarak gidiyoruz."