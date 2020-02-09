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Milyoner'de geceye damga vuran "Superman 2" sorusu

Kim Milyoner olmak İster'de Superman filminden soru soruldu. 1980 yapımı "Superman 2" adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in, Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar? sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı. İşte sorunun cevabı...

1980 yapımı Superman II adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane’in Daily Planet’te sohbet ettikleri sahnede arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak ister izleyicileri tarafından merak ediliyor.

1980 yapımı Superman II adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane’in Daily Planet’te sohbet ettikleri sahnede arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar?

A. Kıtaların buluştuğu ülke

B. Daha iyisi olamaz

C. Ne olursan ol gel

D. En doğrusu budur

Doğru cevap: B. Daha iyisi olamaz

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