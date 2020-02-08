Ersun Yanal: “Bazı cenahların bu işin içinden çekilmesi gerekiyor”

Süper Lig’in 21. Haftasında Fenerbahçe evinde A. Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Elimizden geleni yapabildik mi? Hayır. Adaletin olmadığı bir yerde futbolda olmaz, bir şey olmaz. Fenerbahçe idari kararlarla, adil olmayan yöntemlerle yönetilecek olacak bir camia olamaz. Herkes de ayağını bu konuda denk alacak. Ortam ciddi bir şekilde gerilmeye başladı ve bu gerginlik bize bir şey katmayacak. Hakemleri burada alıp kağıt parçası gibi bir o tarafa, bir bu tarafa atmıyoruz. Yanlış karar verir, saygı duyarız. Teknolojik bir standart koyduk, Avrupa’nın en iyisi dedik. Sen gitmen gereken pozisyonda gitmiyorsan, bu aleniyse sen benim hakkımı nasıl yersin. Sen bana bu hakkı verdiysen yiyemezsin. Bu hakkı yiyorsan bunun hesabını kim verecek. Bu hakkı kim ödeyecek. Bu iş selfi çektirmeye benzemez, ciddi bir iştir. Sen VAR’a gitmen gereken pozisyonda gitmiyorsan, bana haber gelmedi diyorsan oradaki adamda uyuyorsa bilmiyorum artık. Bakıyorum o kadar çok tepki var ki rakibin gördüğü pozisyonlarda gidiyorsun tabi ki gideceksin. Bende varsa gideceksin. Bizim ki yukarıda aşağıdaydı olur olmazdı yaptık tamam. Bu hakkı ve yetkiyi kimden alıyorsun, gitmemekte kim veriyor sana bu yetkiyi, hakkı. Ben bunu merak ediyorum. Arkadaşlar bu şartlarda futbolu konuşmak bu kararları kabul etmek anlamındadır. Ben bu kararları kabul etmiyorum. Futbol konuşmak, takımımı konuşmak istiyorum. Gelecekte futbolla olması gerekenleri konuşmak istiyorum ama bunlara kitlendik kaldık. Bir kaos vardır gidiyor. Kim elini ayağını çekecekse çeksin rahatlasın bu işler. Niye hep bunları konuşuyoruz. Sizlerde bu konuyu değerlendirin, çok önemlisiniz. Medya bu konuda önder, topluma halka açıklayan, aktaran ve olması gerektiği her şeyi ortaya koyanlarsınız. Bu sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu için. Bizi istemiyorlarsa biz bir süre dinlenelim by pass yapsınlar. Belki ufak tefek kozmetik bir takım şeyler konuşsunlar. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Bu konuda ciddi olmak lazım. Sağduyulu olmanızı rica ediyorum. Mağlup olabilirdik. Bugün oyun için mutlu değilim, oyuncularda mutlu değil. Oyuncularda istediğimiz oyunu oynayamadık dedi. Biz bazı hamlelerde geç kaldık, yanlış yaptık dediler. Keşke bunları konuşuyor olsak. Ama kitlendik kaldık. Adamın eline çarpmasa bizim oyuncunun önüne düşecek ve adam görmüyor VAR da. Ben nasıl itham edeyim, adaletin olduğu yerde birilerini. Ben kendim için istediğim adaleti başkası için nasıl diyeyim. Yetkililer çıkıp konuşması gerekiyor. Altay çıktı 3 cm ölçmüşler, tamam doğrudur uygulayın. Keşke futbol konuşsak” dedi.