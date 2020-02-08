POLİTİKA

Erdoğan: "Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü, 24 saat hizmet verecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuşarak, "Gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi vermek istiyorum. Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü, 24 saat hizmet verecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuştu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Ülke genelinde 10 bin pota yerleştirilecek

Ülkemizin dört bir köşesinde 10 bin pota yerleştiriyoruz. Böylece vatandaşlarımız her zaman basketbol oynama imkanına kavuşacak.

Larkin artık ay yıldızlı formayla mücadele edecek

Basketbol sporunun önemli isimlerinden Shane Larkin artık ay yıldızlı formayla mücadele edecek.

Olimpiyatlarda başarı beklentisi

Bu yıl olimpiyatlarda sporcularımızın atacağı adımlarda büyük beklentimiz var. Ülkemizi temsil edecek sporcularımıza inanıyor, güveniyoruz.

Spor herkes içindir ilkesine gönülden inanıyoruz. Bu anlayışla sportif imkanları herkes için ulaşılabilir hale getirmenin gayreti içindeyiz.

Gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi vermek istiyorum, Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü, 24 saat hizmet verecektir.

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