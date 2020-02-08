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Depremin yüzey kırığının izi, Karakaya Baraj Gölü'nde görüldü

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin merkezinden Karakaya Baraj Gölü'ne uzanan yüzey kırığının suda oluşturduğu yaklaşık 1 kilometrelik iz, depreme yönelik araştırma yapan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ekibince görüntülendi.

Deprem kaynak fayının tanımlanması ve meydana gelen hasarın jeolojik yapıyla ilişkisinin araştırılması amacıyla, MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığına bağlı Yer Bilimleri Araştırmaları Koordinatörlüğü Aktif Tektonik ve Uygulamalı Jeoloji Birimi teknik personelinden Dr. Akın Kürçer, Dr. Selim Özalp ve Hasan Elmacı ile MTA Malatya Bölge Müdürlüğü etüt başmühendisi Dr. Nail Yıldırım'dan oluşan ekip, afet bölgesinde arazi çalışması gerçekleştirdi.

Sivrice'ye bağlı Çevrimtaş ve Ilıncak köyü yakınlarında incelemelerde bulunan ekip, depremin oluşturduğu yüzey kırığının Karakaya Baraj Gölü'ne uzanan bağlantısını araştırdı.

Bu sırada, depremin kara üzerinde oluşturduğu yüzey kırığının baraj gölü tabanında devam eden uzantısıyla aynı çizgisellikte, su yüzeyinden karşı kıyıya kadar uzanan yaklaşık 1 kilometrelik beyaz izin oluşumuna şahit olan ekip, şaşkınlık yaşadı.

İzi kameraya kaydeden araştırma grubundan Kürçer, görüntüde, depremin merkezinde oluşan yüzey kırıklarının Ilıncak köyünün Keban Baraj Gölü'ne uzanan bölümü üzerinde yaptıkları incelemeler sırasında ilginç bir görüntüyle karşılaştıklarını anlatıyor.

Kırığın göl tabanındaki uzantısını inceledikleri sırada bir anda su yüzeyinde, karşı kıyıya kadar uzanan beyaz bir çizgi oluştuğunu belirten Kürçer, kameraya kaydettiği o anlarda şunları dile getiriyor:

"Depremin merkezine çok yakın bir yerde, Ilıncak köyünün Fırat Nehri'ne bakan sahilinde incelemeler yapıyoruz MTA ekibi olarak. Burada hemen karşımızda güney tarafta Doğanyol var. Fayın Fırat Nehri'nin içerisinde karşı tarafa, güney sahiline geçtiği yerde, muhtemelen su veya gaz çıkışına bağlı olarak göl tabanından yükselen muazzam bir çizgisellik oluştu, inceleme yaptığımız esnada oluştu. Fırat Nehri'nin içerisinde beyaz bir çizgisellik olarak bunu çok rahatlıkla görüntüleyebiliyoruz. Faya paralel, fayın tam üzerinde. Burada fay bir zon şeklinde sıçramalı ilerliyor, hatta suyun içerisinde dahi sağa ve sola sekmeleri çok dikkatli bakarsak görebiliyoruz."

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